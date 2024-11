Miserie troef! Ook jeugdwerking SK Deinze trekt luid aan alarmbel met open brief: "Geen budget voor doelen, trainers niet betaald, geen bussen..."

Het blijft maar rommelen bij SK Deinze. De overname door de Luxemburgse AAD Invest Group verloopt verre van vlekkeloos. Nadat eerder de spelersgroep hun onvrede uitte in een open brief, heeft nu ook de jeugdwerking van de club een duidelijke boodschap voor de nieuwe eigenaars.

Zij richten zich in een open brief tot de investeerders, die ze aanspreken als “beste onbekende”.

Open brief van de jeugdwerking van KMSK Deinze

“Laten we eerst terugkeren in de tijd, 6 november 2024: ‘KMSK Deinze kondigt nieuwe investeerders aan: AAD Invest Group’. De club lijkt gered, waarbij het heugelijk persbericht wordt afgesloten met ‘Samen naar de overwinning!’. Fast forward naar 14 november 2024, ondertussen voelt bovenstaande leuze wat bitter aan. Samen is momenteel een loos begrip, van een gezonde relatie is er absoluut geen sprake. Daarom vinden we het hoog tijd om ook als jeugd aan de alarmbel te trekken.

Sinds de start van het seizoen is het roeien met de riemen die we hebben. Zo was er geen budget voor de aankoop van noodzakelijke doelen, werden trainers en begeleiders niet betaald, bussen werden afgeschaft, extra kledij werd niet geleverd, en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Vrijwilligers springen bij waar nodig. Wat ‘Samen naar de overwinning!’ betekent kan je voelen bij de jeugd. Iedereen zet zich op dit moment geweldig in om de jeugdspelers niet alleen een waardevolle opleiding te leveren, maar ook een leuke periode met vriendjes. Een moment dat ze kunnen doen wat ze het liefste doen: voetballen.

Enkel door het eindeloze engagement van coaches en begeleiders blijft de club draaien. Jammer genoeg raken onze coaches aan het eind van hun Latijn. Ze zoeken naar antwoorden op hun verschillende vragen, maar die komen niet. Vanuit de nieuwe investeerders blijft het sinds de overname stil.

We willen ons blijvend constructief opstellen, maar dan hopen we dat de relatie tussen de jeugd en eerste ploeg opnieuw kan openbloeien. Een goede relatie betekent er zijn voor elkaar in moeilijke momenten en elkaar ondersteunen.

Dit hebben we tot op vandaag telkens zonder verpinken gedaan, jammer genoeg veelal eenrichtingsverkeer. Om opnieuw onze band te laten versterken is communicatie essentieel. Daarom een open vraag naar de nieuwe eigenaar en CEO: ‘Wat is jullie plan met de jeugd? Is ‘Samen naar de overwinning’ ook samen met de jeugd en de nodige investeringen? Of wensen jullie de relatie in een stille dood te laten sterven.”