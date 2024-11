De nieuwe bondscoach moet een Belg zijn? Wie dan wel? "Vanhaezebrouck en Mannaert zien we niet gebeuren"

"Als Domenico Tedesco ontslagen wordt, moet de nieuwe bondscoach een Belg zijn!" Dat is wat we vandaag hoorden op de Sjotcast. Wel, dan zijn de opties beperkt en heel moeilijk te verkrijgen. Er zijn immers maar enkele coaches met genoeg ervaring en charisma die de rol aankunnen.

Als u denkt aan de namen die ervoor in aanmerking komen, komt u waarschijnlijk bij dezelfde uit als wij. Namelijk Hein Vanhaezebrouck, Michel Preud'homme en Philippe Clement. Drie mannen met genoeg autoriteit en een voldoende gevuld cv om een zo gediversifieerde kleedkamer te beheren.

MPH: terug uit voetbalpensioen?

Maar bij elk van hen ligt er wel iets in de weg om eventueel Tedesco op te volgen. Laten we beginnen met Michel Preud'homme. De ex-coach van Standard, Gent en Club Brugge heeft bewezen dat hij iets kan neerzetten, maar is intussen al vier jaar in voetbalretraite.

Hij woont intussen op Tenerife en heeft al verschillende keren aangegeven dat hij daar moeilijk weg te krijgen zal zijn. De 65-jarige ex-doelman heeft natuurlijk wel een goeie relatie met de nieuwe technisch directeur van de KBVB, Vincent Mannaert. Maar of dat voldoende zal zijn om hem terug te krijgen, betwijfelen we.

Hein: he does it his way

Wie dan weer geen goeie relatie heeft met Mannaert is Hein Vanhaezebrouck. Binnen de voetbalwereld weet iedereen dat Mannaert het nooit begrepen heeft op de commentaren van Vanhaezebrouck. Die is tijdens zijn persconferenties nogal 'ongefilterd' en zegt altijd hoe hij het ziet.

Dat schoot verschillende keren in het verkeerde keelgat bij Mannaert toen die nog CEO van Club Brugge was. Vanhaezebrouck en Mannaert, we zien het niet meteen gebeuren, want dan zouden ze toch heel nauw moeten gaan samenwerken en iedereen weet dat Hein het graag op zijn eigen manier doet.

Clement: gek op clubvoetbal

Dan is er nog Philippe Clement. Ook met hem heeft Mannaert een goeie relatie en het is misschien nog de meest haalbare naam. Maar... Clement is graag clubtrainer en gooit niet zomaar de handdoek. Hij ligt dan wel onder vuur bij het Schotse Rangers, maar heeft er ook nog een contract tot 2028.

Clement zou natuurlijk wel overweg kunnen met de oudere generatie: met velen deelde hij nog de kleedkamer bij de Rode Duivels. Maar wil hij het clubvoetbal al opgeven voor een veel ingewikkeldere rol als bondscoach? Hij houdt ervan elke week aan de slag te gaan.

Ziet u nog andere namen die voldoende gehard zijn om alle brandjes te blussen en een echte groep te bouwen? Het grote probleem van Domenico Tedesco is het gebrek aan doortastende keuzes (behalve dan bij Courtois, dat hij anders had moeten oplossen). Wie er straks ook aan het roer staat: 52 spelers gebruiken in amper een jaar zou niet meer mogen.