Héél goed nieuws voor Hubert en Anderlecht: twee héél belangrijke pionnen zijn wedstrijdfit!

Goed nieuws uit de paars-witte ziekenboeg. David Hubert kan komende zondag opnieuw een beroep doen op Leander Dendoncker. Ook Samuel Edozie is wedstrijdfit.

RSC Anderlecht ontvangt komende zondag KAA Gent in het Lotto Park. Samuel Hubert kan alvast beroep doen op een héél belangrijke pion die de voorbije weken buiten strijd was.

Leander Dendoncker is wedstrijdfit. De 32-voudig Rode Duivel viert (zo goed als zeker) zijn terugkeer in de basiself. Laat ons duidelijk zijn: een goede Dendoncker is héél welkom voor Anderlecht.

© photonews

Er is nog meer goed nieuws. Ook Samuel Edozie geraakt speelklaar voor de komst van De Buffalo's. Het zorgt ervoor dat Hubert over meer snelheid en creativiteit zal beschikken.

De Belgische recordkampioen komt op die manier gestaag op volle sterkte. Ook Jan Vertonghen en Thorgan Hazard drijven de trainingen op.

Wanneer komen Jan Vertonghen en Thorgan Hazard terug?

Voor de twee laatstgenoemde sterkhouders is het realistisch te stellen dat ze dit kalenderjaar nog minuten zullen maken. Hubert ziet het allemaal héél graag gebeuren.