Jeugdproduct Genk en Anderlecht ziet transferwaarde exponentieel stijgen: "Moest niet lang nadenken"

AFC Ajax heeft het contract van Mika Godts opengebroken. De Nederlandse topclub bevestigt op die manier het enorme vertrouwen in onze landgenoot. De jonge Belg ligt nu tot 2029 onder zeil en moet zich op die manier een tijdje geen zorgen maken over zijn toekomst.

Mika Godts heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2029 bij AFC Ajax. Dat kondigden de Amsterdammers aan op maandagavond. Daarmee is er een einde gekomen aan een aantal mogelijke transfergeruchten.

De 19-jarige flankaanvaller maakte pas in 2023 de overstap van KRC Genk naar Ajax. De Ajacieden lijken nu echt wel in zijn toekomst te geloven, want Godts is voorlopig aan een fantastisch seizoen bezig en is helemaal doorgebroken.

Dit seizoen is Godts niet meer weg te denken uit de Amsterdamse basiself. En zijn prestaties zijn nu dus beloond met een nieuw én verbeterd contract. En ook de flankaanvaller zelf is heel erg blij dat hij langer bij Ajax is.

"Lekker en leuk dat ik bij kon tekenen. Ik ben hier de voorbije twee jaar alleen maar blij geweest en kan er nu nog een aantal jaren bij doen. Het kan altijd sneller, maar het is redelijk snel gegaan", aldus Godts zelf.

"Het is mooi dat de club vertrouwen in me heeft. Ik voel het vertrouwen van iedereen en moest dan ook niet lang nadenken om bij te tekenen. Dit seizoen heeft een goede start gekend, hopelijk ben ik snel terug."

"Ik heb me goed ontwikkeld op en naast het veld en voorlopig gaat het prima. Ik heb alles kunnen doen wat ik wilde doen. Ik ging er rustig mee om dat ik de enige linksbuiten was op een moment. De week met Feyenoord en PSV was immens en gaf een enorm goed gevoel."

De in Leuven geboren 19-jarige flankaanvaller zat in de jeugd van RSC Anderlecht tot 2020 en trok daarna voor drie jaar naar KRC Genk. Daar haalde Jong Ajax hem in januari 2023 weg voor een miljoen euro.

Ondertussen is de marktwaarde van de Belg volgens Transfermarkt exponentieel gestegen naar acht mijoen euro. Als ze hem ooit zouden verkopen, mag verwacht worden dat er nog een veelvoud daarvan zal worden betaald.

Momenteel is hij out met een hamstringblessure, waardoor hij ook onder meer de belangrijke EK-barrages met de Belgische beloftes miste. Volgens Godts zou hij vrij snel moeten kunnen terugkeren naar het veld. De supporters zijn alvast ongeduldig en willen hem er heel snel opnieuw bij hebben.

Dit seizoen was Godts al goed voor zes goals en vijf assists in twintig wedstrijden over alle competities heen. Zowel in de Eredivisie als in de Europa League was hij al belangrijk voor de Amsterdammers. En dat kan hij nu dus tot 2029 gaan blijven doen.