Niet Club Brugge of KAA Gent: Nicolas Lombaerts verrast met de club van zijn hart

Nicolas Lombaerts is ondertussen al een tijdje gestopt met voetballen. Hij speelde in België vooral bij KAA Gent en KV Oostende, terwijl hij ook een verleden heeft bij Club Brugge. Toch verraste de voormalige Rode Duivel toen hij vertelde wat de club van zijn hart is.

Nicolas Lombaerts sloot zijn carrière in 2020 af bij KV Oostende. Hij kwam in totaal 59 keer in actie bij de Kustboys, die onlangs failliet zijn gegaan. In 2004 maakte hij zijn debuut bij KAA Gent.

Hij trok het shirt van de Buffalo's 93 keer aan, en ging er na zijn spelerscarrière nog aan de slag als hulptrainer. Maar we mogen ook niet vergeten dat hij van zijn 6 tot zijn 19 bij Club Brugge speelde.

De club van zijn hart is er, verrassende genoeg, toch geen uit België. "Vroeger was ik echt wel supporter (van Club Brugge n.v.d.r.). Ik ging toen veel wedstrijden kijken. Maar als je nu vraagt wat de club van mijn hart is, dan moet ik Zenit zeggen", verklapte de voormalige Rode Duivel bij de podcast MidMid.

"Het is misschien iets dom, maar Lukoil is de sponsor van Spartak Moskou. Die tankstations zijn ook hier in België. Ik ga daar nooit tanken. (Lacht)", gaat hij verder.

In 2007 verliet hij KAA Gent om naar de Russische club te trekken. Daar bleef hij uiteindelijk tien jaar, voor hij weer naar KV Oostende trok.