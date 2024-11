Simon Mignolet reageert fel op straffe uitspraak van Hein Vanhaezebrouck

Na de match tegen Beerschot was Hein Vanhaezebrouck niet mild voor enkele grote namen bij Club Brugge. Simon Mignolet reageert nu op die uitspraken.

Op bezoek bij Beerschot gaf Club Brugge een 0-2-voorsprong na amper een kwartier spelen nog uit handen. Nodeloos punten verlies en volgens Hein Vanhaezebrouck was het duidelijk waarom.

“Vanaken, Mechele en Mignolet missen leiderschap”, liet de commentator toen weten. Een uitspraak die hij eerder dit seizoen al nog eens gedaan had.

Simon Mignolet gaat daar helemaal niet mee akkoord, zo vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen in een uitgebreid interview. “Ik snap wel dat hij die redenering maakt. Want van buitenaf trek je snel zo’n conclusie”, klinkt het.

Al ziet Vanhaezebrouck niet wat er intern allemaal speelt. “Nu is het het ene woord tegen het andere, het is een mening of een opinie die niet staafbaar is. Hein is toch behalve voor de wedstrijden met KAA Gent nooit binnen de muren van Club Brugge geweest?”

“Ik heb en zeg ook wel mijn mening wat de redenen kunnen zijn voor dat zogenaamde gebrek aan mentaliteit. En wat er moet veranderen. Maar ik ga die discussie niet in de krant voeren. En dan weet je nog niet of het waar is wat ik vertel.”