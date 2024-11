Toby Alderweireld zegt hoe hij reageerde op heel direct berichtje van Marc Overmars

Toby Alderweireld was deze week te gast in Het Huis. Daar gaf hij een vrij open inkijk in wat hem allemaal beroert.

Toby Alderweireld liet geen onderwerp onberoerd in Het Huis. Zo sprak hij over zijn paniekaanvallen en het feit dat hij na dit seizoen stopt, maar ook over Nicole en Hugo.

Een andere passage is die van hoe hij bij Royal Antwerp FC terechtgekomen is. “Ik speelde in Qatar toen Overmars (de technisch directeur van Antwerp, red) me een bericht stuurde: ‘Hey Toby, Marc hier. Tijd om terug naar huis te komen’”, herinnert Alderweireld zich.

Het was een zegen voor Alderweireld, maar uiteindelijk ook voor The Great Old. “Ik heb letterlijk gestuurd: ‘Alsjeblieft, haal mij! Ik betaal je terug.’”, reageert Alderweireld.

En of hij dat deed. In het eerste seizoen pakte Royal Antwerp FC de dubbel, met de beker en de landstitel. Hij speelde met zijn ploeg ook Champions League. Een nieuw ticket voor het kampioenenbal volgend seizoen kan hem niet verleiden tot een extra jaar.

“De cirkel is rond. Mijn eerste wedstrijd in de Champions League speelde ik op verplaatsing tegen Real Madrid (waar Ajax met 2-0 verloor, red). En ik ben geëindigd met een thuiszege tegen Barcelona. Een mooi einde.”