Voormalig Rode Duivel terug naar België? Enkel als hij stevig wil inleveren

Divock Origi staat op een belangrijk kruispunt in zijn carrière. Terwijl hij in Milaan individueel blijft trainen, wacht hij af wat AC Milan beslist over zijn toekomst.

Origi heeft nog een lucratief contract tot 2026, maar door een nakende wetswijziging in Italië, die een belastingvoordeel voor buitenlandse topsporters afschaft, wordt hij voor de club duurder. Een definitieve transfer ligt op tafel, al is het maar de vraag wie financieel bereid is in te stappen. Hoewel Origi internationaal nog steeds een gewild profiel heeft, sluit hij een terugkeer naar België niet uit, weet HLN. Anderlecht werd afgelopen zomer even genoemd, maar dat verhaal bleek niet te kloppen. Toch blijft de Belgische competitie een optie, mits hij bereid is in te leveren op zijn royale salaris. Voor veel Belgische clubs zou een transfer van Origi enkel haalbaar zijn onder gunstige financiële voorwaarden. Naast België verkent Origi ook pistes in andere delen van de wereld. De MLS in de Verenigde Staten spreekt hem naar verluidt aan, terwijl Saoedi-Arabië minder aantrekkelijk lijkt. Ondanks enkele aanbiedingen vanuit het Midden-Oosten heeft geen enkele voldoende kunnen overtuigen. Europa blijft echter zijn prioriteit, wat zijn opties voorlopig beperkt houdt. Op 29-jarige leeftijd zou hij als spits op zijn top moeten zijn. Toch voelt zijn hoogtepunt in 2019, toen hij de Champions League won met Liverpool, als een verre herinnering. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert al van april 2024.