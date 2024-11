Zie daar, nog een wonder is geschied: Club Brugge kan opgelucht adem halen na interlandbreak

De interlandbreak is voorbij. Club Brugge bereidt zich volop voor op de komende wedstrijden tegen STVV en Celtic.

Club Brugge speelt zaterdagmiddag tegen STVV. Er volgt een reeks van maar liefst zeven wedstrijden in amper 23 dagen tijd. Voor Nicky Hayen is het uitkijken welk personeel hij allemaal ter beschikking heeft.

Joaquin Seys liep tegen Beerschot een scheenbeenblessure op, waardoor hij forfait moest geven voor zijn eerste campagne met de Rode Duivels. Hij is zaterdag weer inzetbaar, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Zie daar, het wonder is ook geschied. Maxim De Cuyper, die geblesseerd moest afhaken voor het duel tegen Israël, is volgens de krant ook genezen. Er kwam veel kritiek op al die afzeggingen, omdat ze zo goed als allemaal direct weer inzetbaar zijn voor hun club. Dat telt ook voor Romelu Lukaku bijvoorbeeld.

Bjorn Meijer zit nog altijd aan de kant. Omwille van het vocht dat zich ophoopt wacht hij nog altijd op een scan van zijn bovenbeen. Er wordt rekening gehouden met een spierscheur. Ook al is het maar een contractuur, dan nog kan hij zeker niet spelen.

En dan is er nog Gustaf Nilsson. Het probleem met de achillespees is nog niet helemaal verholpen. De prognose is dat hij niet voor december in actie zal komen.