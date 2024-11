Afgelopen transferperiode nog de obsessie van Fredberg bij Anderlecht: nu kan voormalig target van paars-wit toch voor een nieuwe uitdaging kiezen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jesper Fredberg had afgelopen zomer veel tijd verspild met de hoop om Christian Eriksen te laten komen. De Deen zal nooit komen, maar hij zou Manchester United wel kunnen verlaten.

Christian Eriksen zou afgelopen zomer echt naar RSC Anderlecht hebben kunnen trekken. We geloofden erin: Jesper Fredberg had al kleine wonderen verricht door Dolberg en Schmeichel te halen, en Brian Riemer kent de spelmaker van Manchester United goed sinds hun tijd bij Brentford.

Maar gedurende de mercato bleven de zaken stil, en al snel werd duidelijk dat Eriksen niet zou komen. Fredberg had echter veel tijd en energie in de zaak gestoken. Zijn landgenoot is bij Manchester United gebleven, waar hij zo nu en dan speelt.

Olivier Renard zal deze piste zeker niet overwegen. Het Deense tijdperk bij Anderlecht kwam tot een einde met het vertrek van Brian Riemer en Fredberg. Volgens Daily Record zou Eriksen naar Celtic Glasgow kunnen gaan.

De 32-jarige spelmaker staat op de radar van de Schotse club, die mogelijk deze winter een poging zal wagen. Christian Eriksen zou tussen de 2 en 3 miljoen euro moeten kosten. Zijn vertrek aan het einde van het seizoen is bijna zeker, maar Celtic zou hem al willen aantrekken tijdens de wintermercato.

Bij Celtic zou hij een landgenoot en ex-Anderlecht-speler tegenkomen met Kasper Schmeichel. Hij zou daar ook spelen met een Rode Duivel, Arne Engels, die alleen maar kan profiteren en leren van zo'n speler aan zijn zijde.