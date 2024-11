Frank Boeckx en Filip Joos maken ferme vergelijkingen met Belgische spits: "Zoals Inzaghi"

Jelle Vossen is aan prima weken bezig bij Zulte Waregem. Hij scoorde twee keer tegen La Louvière en zorgde er zo voor dat Essevee opnieuw co-leider is in de Challenger Pro League. En ook in een oefenmatch tegen KV Mechelen scoorde hij.

Vossen is dus uitstekend bezig en dat is ook de analisten niet ontgaan. Tegen La Louvière miste hij eerst een grote kans, maar uiteindelijk bleek hij wel dé man voor Zulte Waregem te gaan worden.

Hij scoorde twee keer. Een eerste keer door op snelheid in het straatje te lopen en keihard uit te halen, een tweede keer door na een verloren duel op de juiste plaats te staan om de 2-1 tegen de touwen te koppen.

Waanzinnige afwerking

“Het is redelijk waanzinnig hoe hij kan afwerken. Hij kan altijd klaarstaan om af te werken. Dit zou wel eens zijn comeback kunnen zijn”, aldus Frank Boeckx over de zaak in Extra Time.

Een paar weken geleden was er nog veel te doen over Vossen, die in zijn jubileumwedstrijd … niet mocht spelen. Dat lijkt nu echter helemaal voorbij te zijn. “Ik heb er vaak tegen gespeeld, ook bij de jeugd. Je moet altijd rekening houden met Jelle Vossen.”

Sommige spitsen hebben het

“Sommige spitsen hebben dat, anderen hebben dat niet. En hij heeft dat. Ik vergeleek hem altijd met Kevin Vandenbergh. Superdodelijk in de grote rechthoek en hij wint wedstrijden. Ik hoop dat hij nog eens kampioen mag spelen.”

Sam Kerkhofs pikte in: “Hij lijkt sneller te zijn geworden in vergelijking met vroeger.” En ook Filip Joos was vol lof: “Hij blijft het toch maar doen. Het is een beetje zoals Inzaghi: die zag je soms ook niet en kon toch wedstrijden doodmaken.”