Toby Alderweireld zegt wie de beste is waar hij ooit mee samenspeelde... en het is een ex-Rode Duivel

Toby Alderweireld heeft in zijn leven met heel wat goede spelers op het veld gestaan. Nu geeft hij toe wie de beste was, en het is een ex-Rode Duivel...

Toby Alderweireld deelde in zijn carrière de kleedkamer met een aantal geweldige voetballers. Een elftal samenstellen met de beste spelers waar hij mee samenspeelde is dus niet de makkelijkste opdracht. Toch probeert hij het. Zo zet hij Thibaut Courtois in doel bijvoorbeeld, Ritchie De Laet rechtsachter terwijl Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen zijn andere verdedigers zijn. "Toen ik doorbrak bij Ajax mocht ik mee naar de Kirin Cup. Ik lag met Thomas op de kamer, wanneer duidelijk werd dat hij naar Arsenal ging", begint hij over zijn ex-ploegmaat bij Het Laatste Nieuws. "‘Wauw’, dacht ik. Thomas was zó professioneel. Hij dronk altijd maar water en ging steeds op tijd slapen. Terwijl ik dacht: ‘Maar ik kan nog niet slapen...’ Wist ik toen veel." Moussa Dembélé, Tjaronn Chery en Christian Eriksen plaatst hij op het middenveld. Harry Kane mag van Alderweireld in de spits. De Engelsman scoorde vrijdagavond overigens nog een hattrick bij Bayern München. Rechtsvoor zet hij Son, zijn ex-ploegmaat van bij Tottenham. En op links... Eden Hazard natuurlijk. "De beste met wie ik ooit gespeeld heb. Als hij bij de nationale ploeg zin had op training, dan... (blaast en lacht) was het moeilijk. Mensen waren zó bang van hem. Zelfs Kyle Walker", besluit hij.