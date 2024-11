Lidl geeft gratis duotickets weg voor Europese matchen van Union SG en KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op 12 december spelen Union SG en KAA Gent Europees. Supermarktketen Lidl geeft voor beide wedstrijden gratis tickets weg.

Union SG speelt op 12 december in de Europa League tegen OGC Nice. KAA Gent neemt het die dag in de Conference League dan weer op tegen TSC Bačka Topola.

Lidl geeft voor de match van Union SG 10 duotickets weg. Voor de match van KAA Gent gaat het om vier duotickets.

Om deel te nemen moet je tijdens voor minstens 30 euro bij Lidl kopen en je Lidl Plus-app aan de kassa scannen. Na je aankoop krijg je een wedstrijdlink om het formulier in de app in te vullen. Elke dag krijg je een nieuwe kans om deel te nemen.

Op 02 december zal het ticketingbureau de winnaars zelf op de hoogte brengen. “Dit gebeurt via mail (in het Engels), dus hou zeker je mailbox en spam in de gaten!”, klinkt het

Je hebt vervolgens 72 uur de tijd om je persoonsgegevens en die van je meeneemt aan te vullen en zo je tickets te claimen.