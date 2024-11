Competitievervalsing? Heel de Challenger Pro League kijkt met argusogen toe, situatie Deinze kan grote gevolgen hebben voor veel ploegen

Hoe gaat de situatie rond SK Deinze evolueren? Dat weet niemand nu de club nog twee weken uitstel heeft gekregen om de zaken in orde te krijgen. De kans is dus ook groot dat ze de komende twee weken weer met de beloften gaan spelen. Velen spreken over competitievervalsing.

Deinze speelt de komende twee weken tegen Luik en Seraing, twee ploegen die de punten broodnodig hebben om uit de gevarenzone te blijven of te geraken. Als de Oost-Vlamingen met hun beloften aantreden is de kans groot dat de drie punten naar de tegenstander gaan. Stel je dan voor dat het toch nog in orde komt, dan zullen de andere ploegen onderaan op hun achterste poten staan. RSCA Futures, Jong Genk en Lokeren-Temse zullen daarmee alvast niet blij zijn. Francs Borains hoopt dan weer dat ze blijven bestaan, want ze pakten al eerder drie punten tegen hen. Zonder die zege zijn zij de rode lantaarn. Als de club in vereffening gaat, verliezen ook La Louvière, RWDM en Patro Eisden drie punten. Lokeren-Temse, Lommel en Zulte Waregem zijn één punt kwijt. Lierse, RSCA Futures, Club NXT, Jong Genk en Beveren hadden eerder al verloren van hen. Club Luik, Seraing en Eupen stonden nog niet oog in oog met de noodlijdende club. Als Deinze verdwijnt, is er nog maar één daler dit seizoen in de Challenger Pro League, maar dat weten we pas volgende maand. Een vreemde situatie, waar heel de competitie naar kijkt.