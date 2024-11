Ondanks 4-0-zege van Westerlo: "Hij zal dat maar matig kunnen appreciëren"

Westerlo won afgelopen weekend met 4-0 van KV Kortrijk. Zo komt de top zes in beeld voor de mannen van Timmy Simons.

Westerlo kan de komende weken de nodige druk op de ploegen in de top zes behouden. De kans om effectief bij de eerste zes te geraken komt er zo aan, oordeelt Patrick Goots.

“Laat een van de hoger gerangschikte ploegen toch nog een steek vallen, dan moet Westerlo er als de kippen bij zijn om die plek in te nemen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Al was die 4-0 eigenlijk best wel overdreven. Zeker in de eerste helft stelde het allemaal niet veel voor bij Westerlo. Toch lieten ze de punten niet liggen.

“De belangrijkste redding kwam zowaar op naam van Van Langendonck”, klinkt het. Die doet het goed en daar zal iemand niet mee kunnen lachen.

“Bolat zat overigens op de bank. Dat hij, nu hij terug is uit blessure, gepasseerd wordt, zal hij maar matig kunnen appreciëren”, gaat Goots verder.