Pep Guardiola dropt een bom én roept spelers op om te staken

De sterspelers van de Europese topclubs zijn het al even moe. De overvolle kalender zorgt ervoor dat een seizoen een aanslag is op het lichaam. Ook Pep Guardiola heeft het gehad met het constante ritme. De coach van Manchester City roept zelfs op tot staking.

"Er is maar één oplossing in mijn ogen", is Pep Guardiola héél duidelijk in de Engelse media. "De spelers moeten beslissen om ermee te stoppen. Enkel dan zijn FIFA en UEFA genoodzaakt om te reageren."

Vooral het gebrek aan rustperiodes is voor Guardiola een doorn in het oog. "Als er een rustperiode wordt ingelast moet het ook een deftige pauze zijn. Ik gebruik graag NBA als voorbeeld. Die spelers haspelen tachtig wedstrijden af in enkele maanden, maar zijn vervolgens wel vier maanden vrij."

© photonews

"Maar nogmaals: de spelers zijn de enigen die voor een kentering kunnen zorgen", besluit de coach van The Citizens. "Kijk naar het Spaanse vrouwenelftal. Die speelsters besloten dat er iets moest veranderen en ze hebben zelf voor die verandering gezorgd."

Zonder Pep zal het voetbal gewoon doorgaan. Maar zonder de spelers...

Guardiola is alvast niet van plan om het voortouw te nemen. "Zonder Pep zal het voetbal gewoon blijven doorgaan. (knipoogt) Maar zonder de spelers zal dat lastig zijn. Zonder hen kan de show niet doorgaan, hé."