Filip Joos honderduit over onze mogelijke volgende bondscoach: "Hij hoopt erop en het is terecht"

Vincent Mannaert begint bijna officieel aan zijn job bij de Belgische voetbalbond. De eerste opdracht lijkt een ernstig gesprek met Domenico Tedesco, de tweede mogelijk de zoektocht naar een opvolger als nieuwe bondscoach.

Momenteel liggen er in Tubeke drie namen op tafel. Met stip op één: Philippe Clement. De huidige coach van Rangers FC zit op de wip in Schotland en lijkt zelf ook gewonnen voor een avontuur als Belgisch selectieheer.

Mannaert heeft knopen door te hakken

We moeten er bovendien geen tekening bij maken: ook bij Mannaert heeft de voormalige trainer van Club Brugge enkele streepjes voor. Toch zijn er nog andere kandidaten.

Eveneens op het lijstje: Hein Vanhaezebrouck. De voormalige coach van onder meer KAA Gent, KRC Genk en RSC Anderlecht geniet van een pauze na zijn vertrek bij De Buffalo's. Vooral bij het grote publiek is hij één van de favorieten.

Vanhaezebrouck hoopt erop volgens Joos

En Vanhaezebrouck zelf? Die lijkt dat ook wel te zien zitten, al houdt hij de lippen voorlopig nog stijf op elkaar. Ook vorige zondag in de omkadering rond de match tussen Anderlecht en AA Gent was hij duidelijk: "Laat ons daar niet over praten."

"Hij hoopt erop en terecht", aldus Filip Joos in 90 Minutes. "Hij heeft de leeftijd bereikt en de carrière binnen België gehad om te hopen dat het ook eens zal gebeuren. Kompany, Clement en Vanhaezebrouck zijn misschien wel de namen."