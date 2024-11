Topprestaties Belgische ploegen niet zonder gevolg: UEFA-coëfficiënt België gaat ons nog jaren plezier opleveren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

België heeft opnieuw 1.200 punten toegevoegd aan de UEFA-coëfficiëntenranking dankzij twee overwinningen en twee gelijke spelen. Cercle Brugge en Union wonnen hun duels tegen Hearts en Twente, terwijl Anderlecht en Club Brugge gelijkspeelden tegen FC Porto en Celtic.

AA Gent verloor tegen Lugano en droeg niet bij aan de score. België staat met een totaal van 49.800 punten stevig op de achtste plaats. Hoewel België comfortabel voorstaat op Tsjechië (41.850 punten), blijft de kloof met Portugal (56.491 punten) groot.

Portugal beleeft een uitzonderlijk Europees seizoen en verzamelde al 10.475 punten, tweede enkel na Engeland. Dit seizoen zullen de resultaten van de Belgische teams of concurrenten waarschijnlijk geen invloed meer hebben op België’s huidige positie.

Er blijven nog kansen om punten te sprokkelen en het verschil met Portugal te verkleinen. Zo speelt Club Brugge in de Champions League nog tegen Sporting, terwijl Union Braga treft in de Europa League. Anderlecht reist twee keer naar Tsjechië voor wedstrijden tegen Slavia Praag en Viktoria Plzen.

België’s sterke prestaties vorig seizoen, met een record van 14.400 punten, zorgen ervoor dat het land ook in het seizoen 2025/26 verzekerd is van twee Champions League-tickets. Eén ploeg gaat rechtstreeks naar de groepsfase, terwijl een ander via de voorrondes speelt.

Daarnaast krijgt de bekerwinnaar een plek in de laatste voorronde van de Europa League, en zijn er nog meerdere tickets voor de Conference League. Als het zo doorgaat, zullen we de komende jaren er nog van kunnen profiteren.