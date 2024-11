Geheime missie van Mannaert? Dury zegt of nieuwe bondscoach Vanaken bij Rode Duivels zal moeten halen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Mannaert is de technisch directeur van de voetbalbond. Het is uitkijken hoe hij zijn rol ten opzichte van de bondscoach zal spelen.

Bij Club Brugge werd Vincent Mannaert verweten dat hij als CEO in het verleden geregeld te ver ging om zich met de ploegopstelling te mengen. Mannen als Leekens, Garrido en Schreuder klapten al uit de biecht.

“Hij moet natuurlijk niet zeggen: 'Vanaken moet spelen'”, klinkt het bij Francky Dury in Het Nieuwsblad. “Maar ik vind dat een technisch directeur zich mag inmengen in het selectiebeleid, zeker als het de foute kant opgaat. Zolang hij en de bondscoach naar buiten toe maar als een team overkomen.”

Het is een heel dunne lijn en niet elke coach kan daar goed mee om. “Ik vind ook dat hij mag - of zelfs móét - opperen dat Vanaken in de huidige situatie een kans verdient. Vincent heeft kennis van zaken, hè. Hij heeft zelf gevoetbald.”

Mannaert liet zichzelf ook nogal eens in de kleedkamer zien. “Dat is uiteraard niet zo leuk voor een coach”, zegt Dury. “Het is altijd beter om op zo'n moment wat afstand te bewaren. Hij zal dat wel beseffen.”

“Ik denk trouwens ook niet dat hij het zoals Franky Vercauteren zal doen, ik zie hem niet meteen op training opduiken om met een speler praten. Daar heb je al een technische staf voor. Hij zal wel zien dat hij de coach met de juiste mensen omringt.”