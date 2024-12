Westerlo wil miserie van KAA Gent nog wat groter maken: "Winnen zou geen stuntzege zijn"

De wedstrijd tussen Westerlo en AA Gent draait zondagavond om een belangrijke inzet: de zesde plaats in de competitie. Terwijl AA Gent worstelt met vormverlies en een zware Europese week achter de rug heeft, hoopt Westerlo voort te bouwen op de sterke prestatie van vorige week tegen KV Kortrijk.

Westerlo-coach Timmy Simons blijft echter waakzaam. “In de heenwedstrijd hebben we al een waarschuwing gekregen”, benadrukt hij, verwijzend naar de zware 4-1 nederlaag eerder dit seizoen.

De situatie van AA Gent is nijpend. De ploeg van Wouter Vrancken heeft in zeven uitwedstrijden op rij niet gewonnen en heeft moeite om te scoren. De nederlaag in de Europa League tegen Lugano zorgde voor nog meer druk, met fans die hun onvrede uitten.

Simons tempert echter de verwachtingen. “Een gewond dier is altijd gevaarlijk, hé”, waarschuwt hij. Hij wijst erop dat Gent ondanks alles sterke wapens heeft, zoals hun fysieke kracht en snelheid. “We moeten leren uit de vorige wedstrijd en anticiperen op hun loopacties en stilstaande fases”, zegt Simons.

Hoewel Westerlo zondag over Gent kan springen naar de top zes, relativeert Simons het belang van de wedstrijd. “Als we Gent kloppen, weet ik niet of je dat een stuntzege moet noemen”, zegt hij nuchter. Voor hem draait het om de kwaliteit van zijn ploeg en het benutten van kansen. “Als wij onze momenten pakken, kunnen we iedereen pijn doen.”

Simons kijkt liever vooruit dan achterom. “Ik kijk niet naar onderen”, zegt hij met een glimlach. “Ik kijk altijd naar boven.” Hij benadrukt dat bevestiging van de prestatie tegen Kortrijk essentieel is om ademruimte te creëren in een compacte competitie.