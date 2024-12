🎥 "Déjà vu naar Aston Villa": Club NXT krijgt knullige strafschop tegen

Club NXT won zondag met 1-2 van Francs Borains. Al kwamen de troepen van Robin Veldman dankzij een domme strafschop op achterstand.

Net voor het half uur kreeg Club NXT in de Challenger Pro League tegen Francs Borains een wel heel domme strafschop tegen.

Een doeltrap van doelman Van Den Heuvel werd plots een strafschop voor Francs Borains. Kapitein Amine Et-Taïbi pakte de bal met de handen, waardoor er een penalty kwam.

Het voorval was precies hetzelfde als Club Brugge meemaakte in de Champions League tegen Aston Villa. Maar toen was het wel in het voordeel van blauwzwart.

“Iedereen kreeg natuurlijk een déjà vu naar Aston Villa”, zei trainer Robin Veldman erover aan Het Nieuwsblad.

“Ik heb tijdens de rust gezegd dat we zo de media niet willen halen, maar dat was gewoon ongelukkig en even een black-out. Een kinderlijke misser? Nee, ik zou zo hard niet willen zijn. Ik zag trouwens een goede reactie in de tweede helft.”