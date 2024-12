Net nu het bij Anderlecht begint te lopen... Marc Coucke krijgt zware klap te verwerken

Marc Coucke krijgt een zware klap te verwerken. Er is een brand uitgebroken in het restaurant Wagyu van Wout Bru in zijn luxehotel Le Sanglier des Ardennes.

Marc Coucke is ondertussen al sinds 2018 eigenaar van Anderlecht. Hij heeft al goede en minder goede dingen gezien in Brussel. Ook dit seizoen liep het al zeer wisselvallig.

Na het ontslag van Brian Riemer is het beter beginnen lopen, waardoor paars-wit nu op de vierde plaats staat in het klassement. Vorig weekend werd er wel 0-0 gelijkgespeeld tegen OH Leuven.

Marc Coucke kan dus wat meer op zijn gemak naar de wedstrijden van zijn club zien, al kreeg hij nu naast het voetbal wel een flinke klap te verwerken. Volgens Het Laatste Nieuws is er brand uitgebroken in het restaurant Wagyu dat in zijn vijfsterrenhotel Le Sanglier des Ardennes ligt in Durbuy.

"De brand is nog niet onder controle", geeft Coucke aan via Instagram. "Veel sterkte aan mijn team. Zo hard gevochten na de watersnood, zelf heropgebouwd, heel december was vol. Ze waren eindelijk gans door…"