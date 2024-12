Thomas Chatelle na derby tegen STVV: "Ik maak me zorgen om KRC Genk"

De derby tussen STVV en KRC Genk ontgoochelde alvast niet. Al deed KRC Genk dat volgens Thomas Chatelle wel.

KRC Genk mocht dan wel op voorsprong gekomen zijn tegen STVV, overtuigen deed de competitieleider allerminst in de Limburgse derby zo stelde ook Thomas Chatelle vast.

“De Kanaries deden Genk echt pijn, vooral in de rug van de verdedigers. Zowel Bertaccini, Ferrari als Brahimi doken achter Smets door”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Al wist Felice Mazzu natuurlijk ook wel dat de mogelijkheden precies daar lagen. Fink speelt immers bijzonder hoog en neemt zo de nodige risico’s.

“Voor de match zei ik nog dat Smets en Steuckers overeind zouden blijven, maar dat was in de eerste helft niet het geval. Ze speelden zowat hun zwakste wedstrijd van het seizoen. Ik schrok er toch een beetje van. Ook Hrosovsky zag ik te weinig opduiken tussen de lijnen.”

STVV had na afloop van de match nog het meest van al het recht om te zeggen dat er voor hen meer in zat dan een gelijkspel. “Genk kreeg nooit controle over de wedstrijd, blauw-wit heeft me ontgoocheld, ik vond ze nogal nonchalant voor de dag komen en dat is niet de eerste keer dit seizoen.”

Chatelle maakt zich zorgen om dit Genk. “Ik stel me vragen bij de ingesteldheid de laatste drie weken, want ook op Union en tijdens de eerste helft tegen Charleroi was de intensiteit niet aanwezig. Het is aan de coach om de reden te achterhalen, want ik vind dit niet meer normaal.”