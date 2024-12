Besnik Hasi met de handen in het haar! Twee belangrijke spelers weer out: "We moeten hem nu steunen"

Blessurepech blijft KV Mechelen maar achtervolgen. Nikola Storm zal de rest van de maand december waarschijnlijk aan de kant staan en ook over Zinho Vanheusden was er weinig goed nieuws te melden. Alweer!

Beide spelers vielen uit in Kortrijk. Beiden kampen met een terugval in hun oude blessure. Bij Storm gaat het om een knieblessure. Niko is bij dokter Declercq geweest en heeft daar een infiltratie in zijn knie gekregen", aldus Hasi bij GvA.

"Hij begint nu met zijn revalidatie, men schat dat we hem heel december kwijt zijn", vervolgde hij alvorens het hoofdstuk Vanheusden aan te snijden. "Zinho gaat nu naar de specialist, het spreekt voor zich dat hij er tegen Beerschot niet bij is.”

De verdediger kampt alweer met rugproblemen. Een blessure die hem eerder dit seizoen al lang van de velden hield. Die situatie stelt Hasi toch niet gerust.

"Hij heeft zo veel energie gestoken in zijn revalidatie”, nam Hasi het op voor zijn verdediger. “Op dit moment moeten we enkel aan zijn welzijn denken, niet aan het feit dat we een centrale verdediger minder hebben."

Vanheusden lijkt wel voor de pech geboren. Hij heeft al twee heel zware knieblessures opgelopen en sukkelde al veel met spierblessures. En nu dit. "Die jongen heeft echt al veel tegenslagen gekregen in zijn nog prille carrière. We moeten hem nu steunen.”