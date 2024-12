Coach Thorsten Fink legt uit waarom leider Genk het zo bijzonder moeilijk had tegen STVV

KRC Genk speelde afgelopen weekend gelijk op het veld van Sint-Truiden. Het was geen gemakkelijke wedstrijd voor de troepen van Thorsten Fink. Genk speelde een bijzonder slechte tweede helft, maar de coach had een verklaring.

De Limburgse derby eindigde op een 2-2 gelijkspel afgelopen weekend, maar als er een club de overwinning had verdiend, was het wel STVV. In de tweede helft waren de bezoekers niet op de afspraak.

In de eerste helft waren teams nog aan elkaar gewaagd, maar de thuisploeg kwam veel beter uit de kleedkamer na de pauze. Genk-coach Thorsten Fink legde na afloop uit waar het misliep.

"Om te beginnen, we speelden tegen een goede tegenstander. Ze vochten er echt voor en verdedigden goed, het is niet zo dat ze ons hoog onder druk zetten. We hadden het moeilijk met de ruimtes te vinden en ze speelden goed op de counter."

"In de tweede helft hadden we hoger druk moeten zetten. We verloren ook veel ballen. Dat is waarom we die tweede goal niet meteen konden maken en waarom we minder controle hadden in de tweede helft", gaat hij verder. De simpele verklaring was dus het gebrek aan druk naar voren.

Genk mocht na afloop zeker blij zijn met een punt, dat weet Fink ook. "Het is een belangrijk punt voor ons. Het was een moeilijke wedstrijd. Ze zijn goed in eigen huis, dat weten we ook. We kunnen niet alles zomaar winnen."

"Elke overwinning die we al hebben gehad was verdiend. We staan waar we staan door goed aanvallend voetbal te brengen. Tegen STVV ontbrak het een beetje, ik had meer willen zien. Mijn team speelde niet dramatisch, maar het kan veel beter", besluit hij.