KRC Genk pakt uit met goed nieuws: sterkhouder blijft langer in Limburg

Hendrik Van Crombrugge heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd. De 31-jarige doelman, wiens huidige verbintenis tot 2026 liep, heeft nu getekend voor een extra seizoen tot 2027, met de mogelijkheid voor een extra jaar.

Van Crombrugge startte dit seizoen door een blessure op de bank, maar is sindsdien de vaste keuze geworden in de competitiewedstrijden.

De huidige nummer twee, Mike Penders, die mogelijk in de bekerwedstrijd tegen Standard onder de lat staat, maakte eerder deze zomer de overstap naar Chelsea. Hij zal het seizoen echter op huurbasis bij Genk blijven.

Dimitri de Condé, Head of Football bij KRC Genk, reageerde positief op de contractverlenging van Van Crombrugge. “Hendrik heeft een sterke persoonlijkheid en een positieve invloed op de teamdynamiek. Zijn aanwezigheid in de kleedkamer en op het veld wordt door zowel de technische staf als zijn medespelers enorm gewaardeerd.”

Van Crombrugge zelf is verheugd over de verlenging en het vertrouwen van de club. "Ik ben enorm tevreden met het vertrouwen van de club. Ik voelde me hier vanaf minuut één thuis en ben trots dat ik deel mag uitmaken van dit fantastisch project", aldus de doelman.

Hij benadrukt ook dat de ambitie van KRC Genk goed aansluit bij zijn eigen doelstellingen. “De ambitie van KRC Genk sluit perfect aan bij mijn eigen doelstellingen. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren samen successen na te streven.”