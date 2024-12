Ongelooflijk! Boze Ivan Leko vernam nieuws over Bodart... na de pers: "Ik vertel niks meer"

De coach van Standard kwam erg verrast aan op zijn persconferentie. Ivan Leko hoorde vanochtend over de blessure van Arnaud Bodart... terwijl die al enkele uren eerder in de pers was verschenen. De Kroaat zal vanaf nu geen nieuws meer over zijn kern vrijgeven.

Leko liet dinsdag op de persconferentie duidelijk merken dat hij ontevreden was over de manier waarop het nieuws over de blessure van doelman Arnaud Bodart naar buiten was gekomen. De coach vernam de ernst van de situatie pas via de clubarts om 11 uur 's ochtends, terwijl het nieuws al enkele uren eerder in de pers was verschenen. Hoewel Leko benadrukte dat hij niet boos was, uitte hij wel zijn teleurstelling.

"Het nieuws stond al in de pers voordat ik het wist", verklaarde Leko. "Toen ik aankwam, vertelde de dokter mij over de blessure en dat de media het al eerder hadden opgepikt. Als dat zo is, zie ik geen reden meer om in de toekomst vragen te beantwoorden over de selectie."

De situatie ontstond doordat Bodart, geblesseerd geraakt in de wedstrijd tegen Charleroi, maandag een herstelsessie had gepland met de basisspelers, terwijl Leko op dat moment op het veld met de overige spelers trainde.

Het nieuws over de blessure bereikte de coach daardoor pas later. "Het gebeurde niet tijdens de training, maar in Charleroi. Ik was verrast toen ik het hoorde, maar ik weet hoe het voetbalwereldje werkt. Toch is het jammer dat ik als laatste op de hoogte was", gaf Leko toe.

Ondanks zijn irritatie bleef de coach respectvol tegenover de pers. "Ik begrijp dat iedereen zijn werk moet doen. Jullie waren sneller op de hoogte dan ik. Dat is knap, maar het betekent ook dat ik voortaan minder informatie hoef te delen over de selectie."

Door de blessure van Bodart, die hem minstens tot het einde van het jaar aan de kant houdt, moet Leko opnieuw een beroep doen op Matthieu Epolo als eerste doelman. De coach sprak zijn vertrouwen uit in Epolo en benadrukte dat de druk zoveel mogelijk van de jonge keeper werd weggehouden.

"Matthieu heeft al laten zien dat hij het team kan geven wat het nodig heeft: kwaliteit en vertrouwen. Ons doel was hem rustig voor te bereiden op zijn terugkeer, en dat blijven we doen."