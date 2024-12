Brecht Dejaegere zit met een probleem: "Heb hetzelfde gevoel als Alderweireld"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Opgeven staat duidelijk niet in het woordenboek van Brecht Dejaegere. De West-Vlaming probeert zich van zijn beste kant te laten zien bij KV Kortrijk.

Ook al speelde hij voor ploegen met veel meer naam en faam, toch voelt hij enorm veel druk bij zijn huidige werkgever. “Kortrijk, dat is mijn ploeg”, vertelt hij heel erg duidelijk aan Het Nieuwsblad.

In aanloop naar de bekermatch tegen Royal Antwerp FC wil hij reageren op een interview dat Toby Alderweireld onlangs gaf. “Daarin zei hij dat hij bij Antwerp de meeste druk voelt van zijn hele carrière, omdat het ‘zijn’ ploeg is. Wel, datzelfde gevoel heb ik hier in Kortrijk.”

In zijn carrière kon Dejaegere geregeld meespelen voor de prijzen, maar om dan bij een degradatieploeg aan de slag te gaan is het flink de knop omdraaien. “Dat weegt wel door. Dat is iets wat ik niet wil en het zou een soort smet op mijn carrière zijn.”

Toch wil hij nog het onderste uit de kan halen met de Kerels. “Ik voel de druk om hier te presteren. Dit is de plek waar voor mij alles begonnen is en ik wil Kortrijk terugbrengen naar de tijden hoe ik ze heb meegemaakt hier in het begin.”

In 2012 speelde hij met Kortrijk de bekerfinale. Die werd verloren tegen Lokeren. “Ik heb er gelukkig al eentje gewonnen in Frankrijk, maar ik wil dat hier ook zo graag. Een beker in de lucht kunnen steken, dat voelt zo goed.”

En dat kan zeker gebeuren in Kortrijk, zo oordeelt Dejaegere heel erg duidelijk. “Waarom niet? In voetbal kan alles.” Maar eerst voorbij The Great Old gaan dan.