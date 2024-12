Olivier Renard maakt heel goeie indruk op Anderlecht-fans en doet beloftes: zal niet zoals onder Fredberg zijn

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Fan Council van Anderlecht heeft dinsdagavond een urenlang overleg met het bestuur van Anderlecht. Vooral voorzitter Wouter Vandenhaute en Olivier Renard werden op de rooster gelegd. Daarbij maakte de nieuwe sportief directeur een heel goeie indruk.

Het werd een heel lange meeting, want de fans hadden hun vragen goed voorbereid. Ze hadden er veel, maar niet alles kon beantwoord worden. Vragen over transfers en budget, daar werd op gepast. Maar over al de rest kon openlijk met Renard gesproken worden.

Renard gaf openlijk en eerlijk zijn visie op hoe hij Anderlecht wil leiden. En dat werd geapprecieerd. Net na zijn aanstelling was er wel wat protest omwille van zijn Standard-verleden, maar dat minderde snel nadat de rest van het stadion aangaf dat ze het er niet mee eens waren. Zij willen nu ook wel eens rust in hun club en willen niet voor meer controverse zorgen.

Zwaar inzetten op scouting

Dat betekent dat Renard tijd krijgt. Een klein deel van het publiek is het nog steeds niet eens met de beslissing, maar er moeten geen verdere acties meer verwacht worden. Het draait immers beter met de ploeg en die positieve flow willen ze niet onderbreken.

Renard wil voor zijn transferperiodes wel intensief gebruik maken van de scouting, beloofde hij. Dat in tegenstelling tot zijn voorganger, Jesper Fredberg, die telkens zijn eigen (beperkte) netwerk inschakelde om spelers te vinden. Renard wil gebruik maken van de kennis die er op Neerpede rondloopt.

Futures worden heel belangrijk

Daarnaast haalde hij ook aan dat de Futures heel belangrijk worden. Onder de Denen werd de beloftenploeg wat stiefmoederlijk behandeld gezien de problemen bij de A-ploeg. Zoals al een paar keer aangegeven zijn ze er bij Anderlecht als de dood voor dat die zouden degraderen. Een beloftenploeg in 1B hebben is immers heel belangrijk om jeugdige talenten aan te trekken. Zeker als Genk en Club Brugge die troef ook hebben.

De rust daarrond is wel al wat teruggekeerd nu de Futures in de voorbije zes wedstrijden geen enkele keer verloren en wegklommen uit de degradatiezone. Allemaal goeie punten voor Renard, die ze nu ook moet waarmaken om de fans aan zijn kant te houden.

Voorzitter Wouter Vandenhaute werd ook bevraagd, maar hij benadrukte telkens al het positieve dat er al gebeurd is op Anderlecht. En dat het momenteel allemaal goed draait. Al vonden de fans wel dat hij iets te ontwijkend was op hun vragen...