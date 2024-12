Anthony Moris streng nadat Union zich kwalificeert voor kwartfinales van Croky Cup tegen Gent: "We moeten veel beter doen"

Union Saint-Gilloise heeft woensdag met 3-2 gewonnen van KAA Gent en zich zo geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van België. Toch was doelman Anthony Moris niet helemaal tevreden.

Union SG gaat door naar de kwartfinales van de Croky Cup. Na de wedstrijd, aan onze microfoon, was doelman en kapitein van Union Anthony Moris verheugd over de kwalificatie en de huidige goede dynamiek.

Union heeft inderdaad goede resultaten behaald op alle fronten: in de competitie, in de beker en in Europa. "Dat is belangrijk, omdat het drie verschillende competities zijn", begon hij. "De opdracht is vandaag volbracht."

De Luxemburgse doelman betreurde echter het tweede tegendoelpunt van Union, evenals het spel dat op sommige momenten werd vertoond. "Het is een wedstrijd die we veel beter hadden moeten controleren. We zijn niet goed genoeg in de wedstrijd gekomen, een beetje zoals tegen Antwerp", legt hij uit.

"We hebben het geluk dat we doelpunten wat gemakkelijker kunnen maken dan de laatste weken, dus dat maakt het wat makkelijker. Maar we moeten vooral leren dit soort wedstrijden te controleren."

"Vanaf het moment dat we 3-1 maken aan het begin van de tweede helft, moet de wedstrijd makkelijker worden. Ze scoren te gemakkelijk uit stilstaande fases en we hebben kansen weggegeven. Ik denk dat dit met de tijd zal komen. Het gaat in de eerste plaats om resultaten, en dan zullen we groeien in volwassenheid", besluit de doelman.