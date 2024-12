'Zulte Waregem wil spits halen met wel heel straffe statistieken en heeft al bod uitgebracht'

Zulte Waregem wil dit jaar absoluut promoveren naar de Jupiler Pro League. De club zou deze winter alvast een extra spits willen halen.

Zulte Waregem greep afgelopen seizoen naast een promotie naar 1B, terwijl wel werd uitgesproken dat het de ambitie was. Dit seizoen willen ze er opnieuw alles aan doen om te stijgen.

Momenteel staat Zulte Waregem eerste in de Challenger Pro League met 29 punten. Er werd woensdag wel met 5-0 verloren van OH Leuven in de Croky Cup.

In de winter zal er naar alle waarschijnlijkheid nog versterking komen. Met Jelle Vossen hebben ze op dit moment al een spits in goede vorm rondlopen, maar volgens Sacha Tavolieri kan er nog een extra aanvaller komen.

Hij meldt dat de club haar oog heeft laten vallen op Abdoulie Ceesay. Een Gambiaanse spits van 20 jaar oud die momenteel de pannen van het dak speelt in Estland.

Hij komt momenteel uit voor Paide, dat het seizoen nog niet lang geleden afsloot als derde. Ceesay scoorde 13 doelpunten in 15 competitiewedstrijden. Straffe statistieken. Zulte Waregem zou al een bod van 175 duizend euro hebben gedaan.