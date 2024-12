Doelmannen opgelet! Tijdwinnen zal niet meer mogelijk zijn: opvallende nieuwe regel ligt op tafel

De doelmannen nemen steeds meer tijd om de bal los te laten nadat ze deze hebben gevangen. Ze zouden binnenkort strenger kunnen worden gestraft.

Officieel mag een doelman de bal niet langer dan zes seconden vasthouden. Maar in de praktijk wordt deze regel bijna nooit toegepast, waardoor het lijkt alsof het een spookregel is. Simon Mignolet is een van de weinige doelmannen die een indirecte vrije trap tegen kreeg in het strafschopgebied. Dit gebeurde toen hij bij Liverpool speelde in 2015.

In de Pro League, maar ook elders, genieten doelmannen van een voorsprong wanneer hun team voorstaat door de bal lang in hun handen te houden voordat ze deze wegtrappen.

Een minder strenge maar vaker toegepaste regel?

Maar dit zou kunnen veranderen: er wordt een nieuwe regel overwogen. In plaats van nooit doelmannen te bestraffen na zes seconden, zou deze regel erop gericht zijn om vaker na acht seconden in te grijpen door een hoekschop toe te kennen aan het andere team.

De regel wordt al getest in de Premier League U21: "Het aantal toegekende hoekschoppen is praktisch verwaarloosbaar, wat ons op basis van de gegevens aantoont dat het ontmoedigend effect precies is wat we op dit moment willen, namelijk dat het doelmannen aanspoort om de bal sneller los te laten en opnieuw in het spel te brengen", analyseert Patrick Nelson, de voorzitter van de Ierse voetbalfederatie, in The Times.

Voor hem zal de nu daadwerkelijke afschrikkende kant de doelmannen ertoe aanzetten hun gedrag aan te passen. Dit zou een kleine ramp zijn voor sommige doelmannen in de Pro League die specialisten zijn geworden in tijdrekken.