Wie wordt de opvolger van Domenico Tedesco bij een ontslag? Filip Joos en Steven Defour weten meer

Voor velen is het bijna zeker: Domenico Tedesco zal binnenkort niet langer de bondscoach van de Rode Duivels zijn. Sommigen hebben zelfs al een klein idee over zijn opvolger.

Over een week zal de loting voor de kwalificaties van het Wereldkampioenschap 2026 plaatsvinden in Zürich. Domenico Tedesco zal niet ter plaatse aanwezig zijn, maar het is al aangekondigd dat hij beschikbaar zal zijn om vragen van de pers te beantwoorden na de loting.

De kans dat Tedesco tegen die tijd ontslagen zal worden, is minimaal, en tot nu toe is er zelfs niets dat aangeeft dat de Duits-Italiaanse coach niet meer in functie zal zijn in maart voor de play-offs tegen Oekraïne in de Nations League. Maar sommigen blijven ervan overtuigd dat de bondscoach zijn laatste weken aan het hoofd van de Rode Duivels beleeft.

In geval van ontslag blijft het de vraag wie bereid zal zijn om het roer over te nemen. Er zijn veel namen genoemd, maar Filip Joos heeft wel een idee over het profiel van de persoon die bij de Rode Duivels zou kunnen belanden: "Het zal iemand zijn die Nederlands spreekt maar niet Belgisch is", verzekerde hij in de podcast 90 Minutes.

Ex-Rode Duivel Steven Defour leek te begrijpen op wie Joos doelde. "Ik weet ook wie je bedoelt", glimlachte de voormalige aanvoerder van Standard. Er werd geen enkele naam genoemd tijdens het programma, maar de opties zijn beperkt.

Zou het om Mark Van Bommel gaan? De voormalige coach van Antwerp, die kampioen werd met de Great Old en wiens naam een paar weken geleden al circuleerde...