🎥 Thorgan en Eden Hazard duiken op in de spionkop tijdens... amateurwedstrijd (en amuseren zich kostelijk)

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Twee verrassende supporters waren aanwezig in Binche om Tubize te steunen afgelopen zaterdag. Eden Hazard en zijn broer Thorgan kwamen hun voormalige team aanmoedigen.

De Koninklijke Union Tubize Braine reisde af naar Binche op zaterdag voor de 16e speeldag van de Eerste Amateurklasse. RUTB won uiteindelijk met 1-3 en kon rekenen op de steun van twee bekende supporters.

Inderdaad, Eden Hazard en Thorgan Hazard waren aanwezig om de wedstrijd bij te wonen. Het duo nam plaats in de kop van het bezoekende team. In een video gedeeld door Tubize is te zien hoe Thorgan Hazard trommelt voor zijn broer, die zingt voor zijn team.

De voormalige speler van Chelsea en de huidige Anderlecht-speler vergeten niet waar ze vandaan komen. Drie familieleden maken nog steeds deel uit van de club. Hun vader, Thierry, is een van de leiders, terwijl Ethan en Kylian deel uitmaken van de selectie van het team.

In een spannende confrontatie wist Tubize uiteindelijk de bovenhand te halen tegen Binche. Na een doelpuntloze eerste helft brak Tyron Crame de ban voor Tubize, die profiteerde van een numeriek overwicht na de uitsluiting van Deliboyraz. Binche toonde echter veerkracht en herstelde snel het evenwicht met een gelijkmaker.

Tubize liet zich niet van de wijs brengen en heroverde tweemaal de leiding. Eerst door een spectaculaire omhaal van Lorenzo Prso, die het publiek versteld deed staan. Vervolgens besliste Salazaku de wedstrijd in de slotfase met een trefzekere tegenaanval, waarmee hij de eindstand op het bord zette.