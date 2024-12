Tijd om de afrekening al te maken? Patris spreekt klare taal over RSC Anderlecht én STVV

Louis Patris tekende in de zomer van 2023 voor vijf jaar bij RSC Anderlecht. Dat avontuur zou eind dit seizoen wel eens voorbij kunnen zijn.

Het was een transfer waarbij heel wat waarnemers hun vraagtekens hadden, toen Anderlecht Louis Patris meer dan een jaar geleden wegplukte bij OH Leuven.

Ook bij het begin van dit seizoen liep het voor Patris niet zoals het moest, waardoor er een uitleenbeurt naar STVV volgde. “Ik neem niemand bij paars-wit iets kwalijk”, vertelt Patris aan Het Belang van Limburg.

“In het begin van het seizoen kreeg ik mijn kans, maar op dat moment haalde ik gewoon niet het niveau dat ik wilde halen. Daarna ontpopte Sardella zich tot basisspeler en kwam ik enkel nog aan spelen toe wanneer iemand geblesseerd of geschorst uitviel.”

Patris blikt nu eigenlijk al terug op zijn periode bij paarswit. “Ik ben fier dat ik me speler van Anderlecht heb mogen noemen. In mijn jonge jaren had ik dat niet durven dromen, want ik was nooit de meest getalenteerde in de ploegen waarin ik speelde.”

In de huurdeal van STVV zit immers een aankoopoptie die wellicht gelicht zal worden. “Misschien wat vroeg om dat nu al te zeggen, maar ik voel me hier zeker goed, ja. Als STVV de optie zou lichten, vind ik dat prima. Het is de club die beslist.”