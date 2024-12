Marc Degryse houdt zich niet in over RSC Anderlecht na teleurstellende prestatie tegen Beerschot

RSC Anderlecht won in de laatste minuut alsnog van Beerschot met 2-1. En dus was er de nodige blijdschap bij paars-wit, al mag dat geen verbloeming zijn voor het spelpeil. Dat was eerder bedroevend te noemen.

In de eerste helft moest Anderlecht lang achtervolgen en was Beerschot opmerkelijk beter dan Anderlecht, na de pauze kon paars-wit wel een en ander rechtzetten en zo de zege nog enigszins rechtvaardigen. Puntenverlies was schande geweest Toch zou nieuw puntenverlies een ferme domper geweest zijn voor de hoofdstedelingen. En volgens Marc Degryse zou het zelfs een aanfluiting geweest zijn, zeker na het eerdere verlies van Anderlecht op bezoek bij Beerschot. "Ik zag een spectaculaire show vóór de wedstrijd, maar ná de partij was er wat mij betreft geen reden voor Anderlecht om een feestje te bouwen, ondanks de zege", aldus Degryse zeer duidelijk in Het Laatste Nieuws. Ver komen ook in Europa? "Het was een schande geweest, mocht Anderlecht op een gelijkspel zijn blijven steken tegen Beerschot, dat dit seizoen nog maar één punt behaalde buitenshuis. Ik was niet onder de indruk van het voetbal van paars-wit." Als Vertonghen en Hazard nog terugkomen, dan is Anderlecht volgens Degryse in oude ploeg die vooral op metier teert. Hij vindt het wel knap dat paars-wit na nieuwjaar op drie fronten actief zal blijven en volgens hem ver kan komen.