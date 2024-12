Hoeveel kans maken Club Brugge en Anderlecht? Deze toonaangevende site berekende het (en het ziet er niet slecht uit)

Club Brugge wil uiteraard graag in de top 24 eindigen en zo de play-off-ronde van de Champions League halen. Momenteel staan ze 22ste met drie punten voorsprong op ploegen als PSG, Shakhtar, Stuttgart en Sparta Praag. Een zege tegen Sporting vanavond zou hen al heel wat verder brengen om zich te kwalificeren.

'Football meets data' voorspelt aan de hand van hun statistiekenmodel dat ze... 23ste gaan eindigen. Volgens de statistiekensite hebben ze zelfs 61 procent kans om zich te plaatsen. Ze zullen het graag horen in Brugge.

Om nog een ronde verder te geraken, tot de 1/16de finales dus, wordt hen 22 procent kans toegedicht. Voor een kwartfinale 6 procent, een halve finale 2 procent en een finale 0,4 procent. Voor de volledigheid: 0,1 procent kans op CL-winst.

Updated UCL probabilities after Elo adjustments in two (in some leagues even three) domestic rounds played since MD5.



PSG 🇫🇷 still projected to be eliminated after the league phase!



21 teams have >90% chance to end up in Top 24.



(*teams are ordered on average expected final… pic.twitter.com/m4ubgxld2l