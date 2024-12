Courtois maakt haar keuzes tussen spelers Club en Genk: "Dan kan men me niet verwijten dat ik er drie van Club kies"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Imke Courtois, voetbalanaliste en ex-international, blikt in De Zondag vooruit op de clash tussen Club Brugge en Genk.

Ze beschouwt de wedstrijd als een duel tussen twee topfavorieten voor de titel, maar ziet ook een outsider. “Club en Genk zijn de grootste kanshebbers, maar Anderlecht kan daar zeker nog bijkomen", zegt Courtois.

Op de vraag welke van de drie titelkandidaten de beste spelersgroep heeft, is ze duidelijk. “Club Brugge, denk ik", zegt ze met een lach. “Wat een vraag weer!” Toch is ze ook genuanceerd in haar verdere analyse.

Bij het duel tussen Karetsas en Vanaken kiest Courtois voor de Bruggeling. “Karetsas heeft meer dat flitsende, maar ik ga voluit voor Vanaken. Hij lijkt soms sloom en daardoor wordt hij onderschat, maar net zijn soberheid is zijn grootste kracht.”

In de vergelijking tussen Bonsu Baah en Tzolis gaat haar voorkeur uit naar de Brugse aanvaller. “Ik zie veel progressie bij Bonsu Baah dit seizoen, maar Tzolis scoort meer en heeft meer impact", legt ze uit.

De moeilijkste keuze voor Courtois is die tussen Tolu en Nilsson. Na enige twijfel kiest ze toch voor de Genk-spits. “Héél moeilijk. Maar ik kies Tolu, omdat hij nog lang niet aan zijn plafond zit. En nu kan men mij niet verwijten dat ik er drie van Club Brugge koos", besluit ze met een knipoog.