David Hubert heeft kristalheldere mening over rode kaart Zanka en is duidelijk richting bondsparket: "Daar ga ik vanuit"

De rode kaart voor Mathias Zanka Jörgensen zorgde voor heel wat frustratie en discussie. Bij Anderlecht spraken ze schande nadat de Deen zwaar werd bestraft voor een ingreep op de doorgebroken Ferrari.

Vanuit ons standpunt was de eerste reactie dat hij de bal raakte. Toen we de beelden bekeken, leek dat bevestigd te worden. David Hubert kwam tot dezelfde conclusie. "Ik heb de beelden van voor naar achter, van links naar rechts en van achter naar voor bekeken en ik vind geen enkel beeld waarop hij de bal niet raakt", was hij heel duidelijk.

Bij Anderlecht vonden ze dan ook dat ref Lothar D'Hondt te snel was met zijn kaart. "Hij had geen beslissing moeten nemen, want hij kan onmogelijk zien wie de bal als eerste raakt. Als hij niet fluit en wacht op de beslissing van de VAR is er geen discussie."

Zanka bleef dan ook naast Hubert staan wachten toen de VAR-check bezig was. "Omdat ik ervan uitging dat hij gewoon op het veld mocht blijven. Ik vond het heel opmerkelijk dat die beslissing behouden bleef."

Hubert wou na de persconferentie dan ook nog even bij D'Hondt passeren om uitleg te vragen. "Ik zou wel eens willen weten hoe die communicatie met de VAR (Wesli De Cremer) verlopen is. Want dit heeft grote gevolgen. Al moet ik mijn spelers feliciteren met de manier waarop ze gevochten hebben. Die mentaliteit is fantastisch."

Maar of Zanka geschorst gaat worden, hangt af van het bondsparket. Zondag staat de topper tegen Genk op het programma en Hubert zit niet dik in de centrale verdedigers. "Of ik hoop dat hij niet geschorst wordt of ik ga ervan uit dat dat niet zal gebeuren?", repositeerde Hubert. "Het ligt niet in mijn macht, maar het lijkt toch duidelijk dat die jongen geen schorsing verdient."