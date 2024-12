Peter Vandenbempt twijfelt geen moment over wie hij op 1 en 2 zet voor de Gouden Schoen: "Onversneden klasse"

Peter Vandenbempt heeft geen twijfels over wie hij dit jaar de meeste punten zal toekennen voor de Gouden Schoen. De analist zet Hans Vanaken op de eerste plaats en prijst zijn uitzonderlijke prestaties.

"Ik sluit me aan bij alle lof die hij momenteel krijgt", zegt Vandenbempt bij Sporza. "Elk jaar vragen mensen zich af of het stilaan gedaan is voor Vanaken bij Club Brugge, maar dat blijkt totaal niet het geval te zijn. Hij is zo vaak, zo goed."

Vanaken blijft volgens Vandenbempt een van de belangrijkste spelers van Club Brugge, zowel in de Jupiler Pro League als in Europa. "Ook in de Champions League is hij een rustpunt en houvast met zijn onversneden klasse. En met zijn goals en assists is hij ook nog eens beslissend", vervolgt de analist. "Daarom zet ik hem zonder aarzelen op nummer één op mijn stemformulier."

Dolberg: geniaal

De tweede plaats op zijn lijst gaat naar Anderlecht-spits Kasper Dolberg. Vandenbempt is bijzonder lovend over de Deense aanvaller. "Ik heb hem al vaker bewierookt, maar ik herhaal het graag: Dolberg is een geniale speler met een betoverende baltoets. Hij is dé bepalende speler van Anderlecht", aldus Vandenbempt.

De impact van Dolberg op Anderlecht is volgens Vandenbempt niet te onderschatten. Met zijn technische vaardigheden en koelbloedigheid voor doel heeft hij de Brusselaars al vaak over de streep getrokken. "Het is simpel: hij verdient de tweede plaats op mijn stemformulier", zegt de analist zonder enige twijfel.

En wie zal daar problemen mee hebben? Het lijkt de juiste keuze als we de tweede helft van 2024 bekijken. Geen speler die meer beslissend was voor hun team dan die twee.