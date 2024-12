Scheidsrechtersbaas Lardot komt met héél duidelijke uitleg over (discutabele) rode kaart van Zanka in STVV - Anderlecht

De rode kaart voor Mathias Zanka Jorgenson in de partij tussen STVV en RSC Anderlecht zorgde voor stof tot napraten. Inmiddels heeft ook het Referee Department zich uitgesproken over de zaak.

Om de fase nog even te herhalen: Mathias Zanka Jorgenson kreeg een rode kaart onder de neus geduwd nadat hij Andres Ferrari een halt had toegeroepen. Maar was het wel een fout?

Lothar D'Hondt trok rood en luisterde vervolgens minutenlang - Zanka stond ondertussen te wachten tot hij het veld terug op zou mogen - naar de VAR. Uiteindelijk werd de scheidsrechter niét naar het beeldscherm geroepen.

Jonathan Lardot gives his verdict on Mathias Jørgensen’s red card. pic.twitter.com/jXbCY2ZZ3I — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) December 16, 2024

"Het klopt dat de VAR moest kijken of Zanka de bal of de speler had geraakt", aldus Jonathan Lardot in Under Review. "Op het ene beeld lijkt het duidelijk, maar andere beelden zorgen voor twijfel."

"De VAR was niet helemaal zeker en dan moeten ze eraf blijven", legt de scheidsrechtersbaas uit. "De beslissing van de scheidsrechter werd dus gevolgd. Al moet ik eveneens zeggen dat ik héél tevreden ben dat er meer beslissingen op het veld werd genomen in vergelijking met volgende week."

Welke straf heeft Zanka gekregen voor zijn rode kaart?

Ook het Bondsparket kon overigens geen duidelijkheid scheppen over de fase. Zanka kreeg dan ook een schorsing opgelegd van één speeldag met uitstel. De verdediger kan komende zondag dus spelen als RSC Anderlecht bij KRC Genk op bezoek gaat.