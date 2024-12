Het grootste probleem van Standard onder Ivan Leko: het wordt steeds onbegrijpelijker om hem niet op te stellen

Defensief staat Standard zijn mannetje. Aanvallend is het, statistisch gezien, het slechtste team in de Pro League. Het middenveld van de Rouches brengt niet de nodige samenhang voor de speelstijl van Ivan Leko.

Op het veld van Beerschot heeft Standard zaterdagavond zijn achtste clean sheet van het seizoen behaald. Alleen Anderlecht en Union (9) doen het beter. Wat betreft aanvallend spel is de statistiek omgekeerd. Met twaalf doelpunten hebben de Rouches veruit de zwakste aanval in de competitie. In 18 wedstrijden heeft Standard evenveel gescoord als alleen Kasper Dolberg, de topscorer van de Pro League.

Toch is de intrinsieke kwaliteit van de aanvallers verre van het belangrijkste probleem van Standard. Andi Zeqiri verkeert in zeer goede vorm, terwijl Dennis Ayensa, minder beslissend, veel inzet toont en vaak lijkt te ontbreken in de zone van de waarheid.

Het grootste probleem van de Rouches dit seizoen is duidelijk het creëren van kansen. Op het veld van de rode lantaarn kaderden de Rouches slechts twee schoten, één in elke helft, en hadden ze slechts 35% balbezit.

Zoals bekend predikt Ivan Leko bij Standard direct spel en snelle omschakelingen. Dit kan op twee verschillende manieren gebeuren: via een lange directe bal achter de verdediging, of met behulp van kleinere combinaties.

Het is dus de eerste oplossing die de Rouches proberen te implementeren... maar die helemaal niet werkt. Vaak, wanneer Ayensa zich heeft laten zakken om het numerieke overwicht in het hart van het spel te brengen, bevindt Zeqiri zich vaak alleen op zijn eiland.

De andere mogelijkheid, met behoud van dit directe spel, zou dus zijn om meer gebruik te maken van de kleine combinaties over de grond. En hier komen we bij Ivan Leko wanneer hij zegt dat hij niet over voldoende kwaliteit beschikt om dit te doen.

Het niet opstellen van Alexandropoulos wordt steeds onbegrijpelijker

Aiden O'Neill is een puur verdedigende middenvelder, iemand die de bal graag afpakt. Hoewel zijn aanvoerderschap lange tijd in twijfel werd getrokken door de supporters, zet de Australiër zich in en vervult hij zijn taak behoorlijk goed. Dezelfde gedachte geldt voor Léandre Kuavita, die veel loopt en veel ruimtes sluit. Toch lijken geen van beide spelers op dit moment in staat om een actie op gang te brengen, de overgang te maken en simpel te spelen. Een cruciale kwaliteit.

Deze taak valt toe aan Isaac Price, die er simpelweg niet in slaagt zijn prestaties van bij het nationale team bij Standard te herhalen. In een rol als aanvallende middenvelder met toch enigszins defensieve taken, heeft de 21-jarige speler dezelfde problemen als de anderen. Foutieve passes stapelen zich op, duels gaan verloren. Interessant vorig seizoen, maar de Noord-Ier is slechts een schim van zichzelf.

Ligt dit aan een te zware taak? Misschien. Om die verbinding tussen verdediging en aanval tot stand te brengen, lijkt de voormalige Everton-speler alleen te staan... en niet in staat om die rol op zich te nemen. Ayensa probeert te helpen door in te zakken, maar dat is vaak niet genoeg. Overduidelijk mist het middenveld van Standard een speler met wat meer balgevoel, die in staat is om de bal bij te houden, het blok omhoog te krijgen en de aanvallers goed aan te spelen. En daarom lijkt het steeds onbegrijpelijker om Sotiris Alexandropoulos niet op te stellen.