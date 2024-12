Officieel statement mag pas in januari verstuurd worden, maar: 'Neymar heeft ploegmaats bij Al Hilal op de hoogte gebracht van vertrek én verklapt ook meteen nieuwe club'

Neymar heeft zijn beslissing over zijn toekomst gemaakt. De Braziliaan vertrekt bij Al Hilal SFC. En ook zijn nieuwe werkgever heeft hij al verklapt.

Het is al langer duidelijk dat Neymar Al Hilal SFC zal verlaten. Het contract van De Goddelijke Kanarie in het Midden-Oosten loopt tot medio 2025. Er is een optie voor een extra voetbaljaargang in die overeenkomst opgenomen, maar beide partijen overwegen zelfs niet om die te lichten.

FC Barcelona en Santos FC trokken de voorbije weken nadrukkelijk aan de mouw van Neymar. Een terugkeer naar één van beide teams zit er (voorlopig) niet in. De 32-jarige aanvaller heeft echter een andere beslissing genomen.

© photonews

Sky Sports weet dat Neymar voor Inter Miami FC heeft gekozen. De Braziliaan heeft die transfer nog niet wereldkundig gemaakt, maar zijn ploegmaats bij Al Hilal werden inmiddels wel op de hoogte gebracht. De offiiële communicatie zal in januari - pas dan mag Neymar ook effectief elders zijn krabbel zetten - naar buiten gebracht worden.

Neymar zal in de Major League Soccer herenigd worden bij onder anderen Lionel Messi en Luis Suarez. Het aanvallende trio - roepnaam: MSN - was enkele seizoenen geleden ook al een gesel voor een pak verdedigingen. Bij Barça kijken ze met weemoed terug op die glorieperiode.