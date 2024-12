"We doen niet aan kansberekening": wij helpen Wouter Vrancken en Gent dan maar een handje

KAA Gent won in de Conference League van FK TSC Backa Topola en staan zo met 9 op 15 weer helemaal tussen de mensen. Is de top-8 nog mogelijk? Jawel, maar het zal niet makkelijk worden. Op dit moment staan de Buffalo's 'amper' dertiende.

Als KAA Gent wint op bezoek bij het Noord-Ierse Larne, dan is het zeker van de top-16 en dus een reekshoofdenstatus in de tussenronde. En ook de top-8 met bijhorend ticket voor de achtste finales is nog steeds mogelijk.

Dan moet er in ieder geval gewonnen worden én moeten minstens vijf teams punten laten liggen van de ploegen die boven de Buffalo's staan op dit moment. "We willen in Larne gaan winnen en dan zullen we wel zien."

Geen kansberekening?

"Dat is het eerste dat we moeten doen, daarna zullen we zien hoever we komen. Ik ben niet bezig met kansberekening", aldus Wouter Vrancken in een reactie na de wedstrijd tegen Backa Topola.

Dan zullen wij het maar even doen. Chelsea (15 punten), Vitoria Guimaraes (13 punten), Fiorentina (12 punten, doelsaldo +11) en Legia Warschau (12 punten, doelsaldo +10) zullen door Gent (9 punten, doelsaldo +1) niet meer worden ingehaald.

To win the Conference League (as of 14 Dec):



46% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

26% 🇮🇹 Fiorentina

5% 🇪🇸 Betis

5% 🇵🇹 Vitória

4% 🇧🇪 Gent

3% 🇩🇰 FCK

2% 🇩🇪 Heidenheim

2% 🇵🇱 Legia

... pic.twitter.com/zvzFRbOr4m — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 14, 2024

Nummer 5 Lugano neemt het op tegen nummer 12 Pafos, dus kan Lugano Gent een handje helpen door niet te verliezen van Pafos. En als Pafos met een doelpunt verschil zou winnen, zou Gent met een zege met vier doelpunten of meer zelfs twee ploegen kunnen inhalen.

Shamrock Rovers (11 punten, doelsaldo +7) trekt naar Chelsea. Verlies om Stamford Bridge lijkt nodig om Gent naar de top-8 te krijgen. En dan zijn er nog de vijf ploegen met 10 punten, die bij een gelijkspel hun stekje aan Gent zouden kunnen verliezen.

Projected to finish Top 8 of UECL and directly qualify for R16 (14 Dec):



✅ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

99.9% 🇵🇹 Vitória

99% 🇮🇹 Fiorentina

93% 🇵🇱 Legia

80% 🇨🇭 Lugano

53% 🇵🇱 Jagiellonia

51% 🇨🇾 APOEL

50% 🇧🇪 Cercle Brugge — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 14, 2024

Cercle Brugge neemt het thuis op tegen Istanbul Basaksehir, dat nog punten nodig heeft voor de top-24. Jagiellonia neemt het thuis op tegen Olimpia Ljublijana (9 punten), Rapid Wien thuis tegen Kopenhagen (8 punten), APOEL thuis tegen Astana en Djurgardens tegen Legia Warschau (12 punten).

Allemaal thuismatchen, maar ook allemaal niet makkelijk. De top-8 voor minstens één Belgisch team lijkt zeker mogelijk, de kans dat het resultaat van Cercle uiteindelijk van cruciaal belang wordt voor Gent zou ook zomaar kunnen.