Cercle Brugge en KAA Gent spelen een héél belangrijke rol, ook voor Club Brugge, Anderlecht, Genk, Antwerp... Op naar drie Belgische Champions League-deelnemers

Deze week komen enkel Cercle Brugge en Gent op het Europese toneel in actie. In de Conference League dus. Terwijl er voor hen individueel niet veel meer op het spel staat, want ze zijn al beide geplaatst voor de play-offs, is het belang voor het Belgisch voetbal niet te onderschatten.

Elke wedstrijd die de Belgische clubs spelen in Europa is belangrijk geworden. Waarom? We zijn de mindere seizoenen uit het verleden in sneltempo aan het laten verdwijnen. De Europese coëfficiënt wordt immers berekend over de laatste vijf seizoenen en we hebben er nu al twee topseizoenen opzitten.

Die coëfficiënt bepaalt hoeveel clubs we mogen inschrijven in Europa en in welke competities. Cercle en Gent kunnen deze week dus nog cruciale punten binnenrijven om de coëfficiënt op te drijven. België staat momenteel achtste, maar we zitten nog een heel eind verwijderd van Portugal en Nederland.

Topseizoen

Maar... de Belgische clubs zijn voor het derde jaar op rij aan een topseizoen bezig. En ze kunnen het puntenaantal nog gevoelig laten stijgen. . Meer nog, dit seizoen staat België voorlopig vijfde in te verdienen punten dankzij de prestaties van de vijf Belgische deelnemers (Club Brugge, Anderlecht, Union, Gent en Cercle).

Alle Belgische clubs in Europa dragen bij aan het coëfficiënt. Cercle Brugge en KAA Gent kunnen door goede resultaten in de Conference League extra bonussen verdienen. Anderlecht heeft nog kansen in de Europa League, terwijl Club Brugge minimaal zes bonuspunten zeker heeft in de Champions League.

Er zijn geen onbelangrijke matchen

Sinds dit seizoen krijgen de twee best presterende landen zelfs een extra Champions League-plek, wat de inzet voor elk duel verhoogt, ook voor ogenschijnlijk "onbelangrijke" wedstrijden.

Het Belgische voetbal krijgt vanaf 2025-2026 een unieke kans doordat de zwakke seizoenen uit het verleden uit de coëfficiënt verdwijnen. We sleuren nog twee seizoenen van 6.000 punten mee, maar die zijn na het seizoen 26-27 dus verdwenen. Terwijl concurrenten zoals Nederland, Portugal en Frankrijk méér punten verliezen, kan België zich positioneren in de top vijf van Europa. Optimistisch maar niet onmogelijk.

In 2028-2029 kan België drie directe Champions League-plaatsen, twee Europa League-tickets en één Conference League-ticket veiligstellen. Dit scenario vereist dat Belgische clubs hun huidige prestaties de komende seizoenen doorzetten en verbeteren.

Belangrijk voor heel de competitie, niet enkel voor de topclubs

Een top vijf-rangschikking zou de Jupiler Pro League structureel versterken. Meer Europese plekken verhogen de aantrekkelijkheid van de competitie, niet alleen financieel, maar ook sportief.

Om dit doel te bereiken, moeten de Belgische clubs elke wedstrijd serieus nemen, zelfs als die weinig lijkt te betekenen. Elke overwinning en elk gelijkspel draagt bij aan de coëfficiënt. Voor België ligt de weg naar succes niet alleen bij topclubs, maar bij elke deelnemende ploeg.

Die kunnen enkel mee profiteren als de topclubs rijker worden, want onze piramide in het Belgische voetbal is de laatste jaren onder druk komen te staan. Kleinere clubs verkopen hun topspelers eerder aan buitenlandse clubs waardoor er telkens kwaliteit verdwijnt. Het is dus een win-win voor iedereen.