Het lot van de eenzame aanvaller in een verdedigende ploeg? Zeqiri neemt geen enkel blad voor de mond voor clash met KAA Gent

De aanvallers van Standard hebben het niet gemakkelijk in het speelsysteem van Ivan Leko. Andi Zeqiri sprak over zijn rol voorafgaand aan de wedstrijd tegen Gent, en over de revanchegevoelens die de Rouches motiveren sinds de heenwedstrijd.

Voor Andi Zeqiri is het niet gemakkelijk om te spelen in een club als Standard. Ivan Leko heeft een defensief spelplan opgezet, wat het voor de aanvallers moeilijk maakt om kansen te creëren. Op het veld van Beerschot afgelopen weekend heeft de topscorer van de Rouches veel gelopen en gevochten, maar uiteindelijk bijna geen kansen gehad.

Tijdens de persconferentie op vrijdag sprak de Zwitser over de frustratie die zo'n tactiek kan veroorzaken, en meer algemeen over de wedstrijd in het Olympisch Stadion van Antwerpen. "Als ik naar het resultaat en de sfeer kijk, denk ik dat we een goed punt hebben gepakt."

Nuttig punt tegen Beerschot?

"We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Maar persoonlijk was ik een beetje teleurgesteld. Als aanvaller wil je scoren, kansen creëren en we hadden er niet veel. Maar uiteindelijk was dat punt goed meegenomen."

Het is soms frustrerend, maar je moet aan het team denken om te schitteren

"Voetbal is in de eerste plaats een teamsport, je moet aan het team denken om te schitteren. Dus ik moet eerst de instructies volgen voordat ik uitblink en laat zien wat ik kan. We bereiden een plan voor tijdens de week en ik stel niet te veel vragen, ik hoop gewoon dat het plan ons in staat stelt om in het weekend te winnen."

"We hebben weinig kansen, maar we moeten slim zijn, klappen incasseren en ervoor gaan. Het heeft soms gewerkt, elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal en we moeten vooral goed voorbereid zijn en in de beste conditie zijn."

Band met supporters?

Een teleurstellend spelplan en een gelijkspel bij de rode lantaarndrager weerhoudt de 12e man niet om zijn spelers toe te juichen, zoals elke week, bij het laatste fluitsignaal. Andi Zeqiri weet als de beste: bij Standard is het niet altijd zo gegaan.

"Omdat ik Frans spreek, kan ik communiceren met de supporters. Ik heb hen bedankt voor hun steun door te zeggen dat we hen tot het einde nodig zullen hebben. We moeten verenigd blijven om resultaten te behalen, of het nu een punt is of drie. We maken elke dag progressie en moeten dit positieve onthouden."

Het onrecht van de heenwedstrijd rechtzetten

Een positief beeld dat niet altijd makkelijk is om te tonen in een context van een overvolle ziekenboeg. Tegen La Gantoise zal Ivan Leko een achtste verschillend centraal verdedigingsduo moeten opstellen in afwezigheid van Ibe Hautekiet die geschorst is.

En er zijn ook revanchegevoelens: "We hebben een slechte herinnering overgehouden aan de heenwedstrijd, we hebben gefaald. We moeten een reactie tonen, ik accepteer dat we daar niet goed waren, maar we moeten laten zien waar we toe in staat zijn. De coach heeft ons gesproken over het belang van de maand december voor de rest van het seizoen en we zullen tegenstanders van ons kaliber tegenkomen. We moeten niet te veel druk op onszelf leggen, proberen te presteren door alleen naar onszelf te kijken om deze belangrijke wedstrijden in het kampioenschap te winnen."