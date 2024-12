Oei, financiële problemen bij Ajax? Club maakt opmerkelijke keuze tijdens winterstop

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ajax had oorspronkelijk gepland om in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft naar het buitenland te gaan voor een trainingskamp, maar dat gaat niet door. De club heeft gekozen om vanwege financiën de voorbereidingen voort te zetten op het trainingscomplex van de club.

De keuze om niet op trainingskamp te gaan komt mede door de korte duur van de winterstop, die slechts drie weken duurt. Volgens de club is het beter dat de spelers in Nederland blijven, wat hen in staat stelt zich optimaal voor te bereiden op de resterende wedstrijden.

In plaats van een intensief trainingskamp zal Ajax waarschijnlijk een oefenwedstrijd spelen op zondag 5 januari. De tegenstander is nog niet bevestigd, maar het lijkt erop dat de Amsterdamse club een uitwedstrijd zal spelen.

De competitie komt voor Ajax pas op zaterdag 11 januari weer op gang, wanneer de Eredivisie wordt hervat met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. In januari staan er ook duels op het programma tegen sc Heerenveen en Go Ahead Eagles.

De keuze om geen trainingskamp te houden komt niet zonder reden. Ajax hoopt dat door gefocust door te trainen op Sportpark de Toekomst, de fysieke en mentale gesteldheid van de spelers optimaal blijft. De focus blijft op de competitie en Europees voetbal.

Met Ajax op de tweede plaats in de Eredivisie lijkt het team op koers voor een Champions League-ticket. Het behalen van een plek in de Champions League zou voor de club een enorme prestatie zijn, zowel sportief als financieel.