Zo kan het ook! Buitenlandse eigenaar wil nog serieus investeren: "En nu gaan we een nieuw stadion bouwen!"

De jaarrekening vna KVC Westerlo zag er opnieuw niet goed uit. Het verlies is opgelopen tot 60 miljoen euro, en de schulden zijn gestegen naar 40 miljoen euro. Hasan Cetinkaya, vicevoorzitter van de club, legt uit dat een groot deel daarvan te verklaren is door de investeringen die zijn gedaan.

“Veel van die cijfers zijn te verantwoorden door de investeringen", zegt hij. “Wat we hier de voorbije jaren gerealiseerd hebben, is ongezien in België.”

Volgens Cetinkaya is de club trots op de vooruitgang die is geboekt, ondanks de financiële tegenslagen. “Het spelerscomplex heeft uiteindelijk 10 miljoen euro gekost", legt hij uit. “De visie van Mister Oktay was om een aantrekkelijke club te creëren. We hebben deze club niet zomaar opgefrist, maar vanaf nul terug opgebouwd.”

De volgende stap voor de club is het aanpassen van het commerciële model. “Nu is het tijd om het commercieel model te veranderen en meer inkomsten te genereren", zegt Cetinkaya. “Het is de bedoeling om dit seizoen break-even te draaien.”

Wanneer gevraagd naar de impact van de financiële situatie op de transfermarkt, reageert Cetinkaya resoluut. “Nee, de focus van de investeringen ligt nu volledig op de sportieve uitbouw", zegt hij. “We blijven investeren in het team, want sportieve groei blijft onze prioriteit.”

Daarnaast is KVC Westerlo bezig met plannen voor een nieuw stadion. Cetinkaya legt uit dat het nieuwe stadion een multifunctioneel karakter zal krijgen: “Het zal een multifunctioneel stadion worden dat zeven dagen op zeven leeft. Met burelen, een commerciële zone, restaurants, …”

“Daarvoor zijn we nog wel op zoek naar investeerders en commerciële partners,” zegt Cetinkaya. Dit zal volgens de vicevoorzitter cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van de club en het realiseren van haar ambities.