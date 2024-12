Veel lof voor topper van Club Brugge: "Iedereen spreekt over Tzolis, maar ..."

Club Brugge is aan een prima seizoen bezig, zowel in de Champions League als in de Jupiler Pro League. En daar mogen ze toch ook wel een aantal spelers specifiek voor danken. Ook Franky Van der Elst is vol lof.

Het gaat natuurlijk altijd over Simon Mignolet en Hans Vanaken als oude getrouwe spelers en verder over een aantal van de nieuwe aanwinsten, waarbij de voorbije maanden vooral Tzolis heel veel lof heeft gekregen. Goede investering Toch moet er volgens Franky Van der Elst - en met hem overigens ook andere analisten - ook verder gekeken worden, want er zijn nog toppers die mooie dingen laten zien dit seizoen. Daarbij ook Ardon Jashari. “Een goeie speler. Werkt hard, groot loopvermogen. Hij past goed bij Club. Na een moeilijk begin heeft hij zich heel goed aangepast", aldus Van der Elst over hem in Het Nieuwsblad. Knop omgedraaid "Zijn eerste basisplaats was op Standard en dat viel tegen. Al was alle nieuwkomers ineens in het elftal zetten daar ook niet de beste keuze. Maar hij heeft de knop snel omgedraaid, dat pleit voor hem." "Ik denk dat het grote voordeel van Jashari is dat hij ne linkse poot heeft. En hij is meer nummer acht dan Vetlesen. Van hem kunnen ze nog jaren genieten en hem dan verkopen voor een serieuze meerwaarde. Hij gaat een goede investering blijken."





