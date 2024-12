Zulte Waregem lachende derde? Dit is het resultaat van topper in Challenger Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Challenger Pro League stonden op zaterdag normaal gezien drie duels op het programma. Met La Louvière - RWDM was daar een onbetwiste topper bij. Deinze is dan weer uit competitie genomen en speelt dus niet meer dit seizoen.

Deinze moest normaliter aan de bak tegen de RSCA Futures, maar die wedstrijd ging zoals geweten niet door. Deinze is uit competitie genomen, dus kon RSC Anderlecht B geen punten pakken. Ze blijven dan ook onderaan het klassement hangen, al gaat er nu natuurlijk maar één ploeg meer degraderen. Eupen verliest met tien In de namiddag was er al een pittig duel tussen KAS Eupen en Club Luik. Bij de thuisploeg moest men na een vroeg doelpunt van Atteri de hele match gaan achtervolgen. De gelijkmaker zou nooit vallen. Wel kreeg de ingevallen Möhwald nog een rode kaart bij de Oostkantonners. Beide ploegen blijven wat in de middenmoot van het klassement staan en moeten toch vooral nog naar beneden kijken. Topper in La Louvière Later op de avond was er de topper tussen La Louvière en RWDM. De Brusselaars konden met een overwinning tot op twee punten van de Wolven komen en zo de top-2 en rechtstreekse promotie opnieuw in het vizier krijgen. La Louvière van zijn kant kon bij winst in de buurt van leider Zulte Waregem blijven. Essevee hoopte misschien wel op een gelijkspel en doelpunten bleven lang uit.